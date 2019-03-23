أول ظهور لزوجة صلاح السعدني

المواطن - القاهرة

لأول مرة.. نشر الفنان المصري أحمد السعدني صورة جمعته بوالدته بمناسبة يوم الأم ليكون الظهور الأول لزوجة الفنان صلاح السعدني.

وعلق أحمد صلاح السعدني على الصورة بقوله: “أغلى صينية مكرونة بشامل تمنها هدية بالشيء الفلاني، كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب”.

يذكر أن الفنان صلاح السعدني يعد من أكثر الفنانين الذين عانوا من شائعة الوفاة وهو الأمر الذي رد عليه نجله أحمد أكثر من مرة بطريقة ساخرة.

صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943م، وهو ممثل مصري حاصل على بكالوريوس زراعة ومن أصول ريفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني.

ودخل صلاح السعدني المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلًا سويًّا بمسرح الكلية، كما عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون.

ومن أهم أدور صلاح السعدني دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمري.

في سياق آخر، يواصل أحمد السعدني نجل الفنان صلاح السعدني تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي “زي الشمس”، حيث يجسد دور زوج يعاني مشاكل مع زوجته، التي تجسد دورها الفنانة ريهام عبدالغفور، ويصل الأمر بينهما لارتكاب الزوج جريمة قتل، وتتصاعد الأحداث وتبدأ شقيقة المقتولة رحلة البحث عن القاتل لتنتقم منه، وتقوم بهذا الدور الفنانة دينا الشربيني.