أول فيديو من موقع الهجوم على ترام هولندا وتأكيد وفاة شخص

المواطن _ متابعة

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار “قد يكون إرهابيا” في حي سكني بمدينة أوتريخت وسط هولندا، اليوم الاثنين، بحسب بيانات الشرطة.

وتناقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر في الشرطة الهولندية مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم إطلاق النار في المدينة.

وقالت شرطة أوتريخت إن الأمن الهولندي طوق محطة للترام وسط المدينة وتم نشر فرق الطوارئ في المكان، مرجحة بمقتل شخص على الأقل ووقوع عدة إصابات أخرى نتيجة إطلاق نار في حي سكني في المدينة.

وأضافت الشرطة أنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم كما عززت من إجراءاتها الأمنية في المطارات والمرافق العامة الحيوية.

كما رجحت الشرطة أن تكون لدى المنفذ دوافع إرهابية ولم تستبعد وجود مسلحين آخرين.

BREAKING: According to witnesses, around 10.45 am one or more people have opened fire in a tram at 24 Octoberplein in #Utrecht.

Several people have been injured.

Anti-terror unit and emergency services have been sent, a square has been cordoned off. Three helicopters dispatched. pic.twitter.com/NRIwimPmyO

— Reclaim Europe (@ReclaimEvropa) March 18, 2019