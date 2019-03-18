أول فيديو من موقع الهجوم على ترام هولندا وتأكيد وفاة شخص

أول فيديو من موقع الهجوم على ترام هولندا وتأكيد وفاة شخص

2019/03/18
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن _ متابعة

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار “قد يكون إرهابيا” في حي سكني بمدينة أوتريخت وسط هولندا، اليوم الاثنين، بحسب بيانات الشرطة.

وتناقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر في الشرطة الهولندية مقتل شخص واحد على الأقل في هجوم إطلاق النار في المدينة.

وقالت شرطة أوتريخت إن الأمن الهولندي طوق محطة للترام وسط المدينة وتم نشر فرق الطوارئ في المكان، مرجحة بمقتل شخص على الأقل ووقوع عدة إصابات أخرى نتيجة إطلاق نار في حي سكني في المدينة.

وأضافت الشرطة أنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم كما عززت من إجراءاتها الأمنية في المطارات والمرافق العامة الحيوية.

كما رجحت الشرطة أن تكون لدى المنفذ دوافع إرهابية ولم تستبعد وجود مسلحين آخرين.



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