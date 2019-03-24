أين البغدادي.. زعيم أخطر تنظيم إرهابي في العالم؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

اعتبرت شبكة CBS الأمريكية، إعلان الولايات المتحدة عن انتهاء تنظيم داعش قد يبدو منقوصًا، ما لم يتم تحديد موقع زعيمه أبو بكر البغدادي والقبض عليه أو تصفيته على غرار ما تم مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

ومع فقدان داعش جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم في العراق وسوريا، لا يزال تحديد موقع زعيمه الغامض و”الخليفة” الذي أعلن تنصيب نفسه لا يزال أمرًا صعب المنال.

وعلى الرغم من الادعاءات العديدة حول وفاته في السنوات القليلة الماضية، لا يزال مكان وجود البغدادي غامضًا، خاصة وأنه لم يظهر علنًا إلا مرة واحدة في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، قُتل العديد من كبار مساعديه، معظمهم في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن البغدادي ينظر إليه بشكل واضح كرمز لشبكة الإرهاب العالمية، إلا أن القبض على البغدادي سيكون أمرا مطمئنا لمختلف الدول في العالم.

وفي الأيام الأخيرة لداعش، بينما كانت القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة تركز على آخر قطعة أرض يسيطر عليها عناصر داعش في شرق سوريا – بضع قرى ومزارع بالقرب من الحدود العراقية – بقي احتمال بقاء البغدادي هناك كبيرًا، خاصة وأن عدة مئات من قادة داعش والمقاتلين المتشددين، والكثير منهم عراقيون، كانوا في تلك المناطق قبل الاستسلام.

وخلال الحصار، خرج المدنيون من هذا الجيب واستسلموا، حيث استسلم أكثر من 30000 شخص، معظمهم من عائلات عناصر داعش، لكن لم تكن هناك أي علامات على وجود البغدادي أيضًا.

وقال المتحدث باسم التحالف بقيادة الولايات المتحدة الكولونيل شون ريان لوكالة أسوشيتيد برس: “التحالف لا يحتجزه ولا نعرف أين هو”.

وقال محمد خضر، أحد مؤسسي مجموعة الصوت والصورة التي توثق جرائم داعش، إن آخر مرة شوهد فيها البغدادي في المنطقة كانت منذ حوالي 15 شهرًا، وذلك نقلاً عن مصادر على الأرض وشهادة الأشخاص الذين غادروا المنطقة.

وفي منشورات على تويتر، قالت جماعة خضر إنها لا يمكنها استبعاد احتمال اعتقال البغدادي منذ فترة طويلة، خاصة وأن العديد من عمليات النقل الجوية الأمريكية والعمليات الليلية التي استهدفت قادة داعش على طول الحدود العراقية لم يكشف عنها التحالف.

ويعتقد مسؤولو المخابرات العراقيون أن البغدادي يختبئ في مكان ما بالصحراء يمتد عبر الحدود السورية العراقية، مستخدمًا بعض الأنفاق للتنقل.