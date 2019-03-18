أُحد يبدأ اليوم استعداده لمواجهة الهلال المصيرية

المواطن - طارق سعد

منح التونسي عمار السويح، مدرب فريق أحد، لاعبي فريقه أمس الأحد راحة عن التدريبات اليومية على أن يبدأ برنامجه التحضيري اليوم الاثنين لمواجهة الهلال 23 مارس الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويحتل أُحد المرتبة 16 والأخيرة في سلم ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، حيث بات مطالبًا بحصد النقاط للهروب من شبح الهبوط مع تبقي 6 جولات في عمر المسابقة.

ولن تكون مهمة أحد سهلة عندما يواجه متصدر الدوري على أرضه وبين جماهيره، في ظل التوهج الأزرق على كافة الجبهات التي يصارع فيها محليًّا وخارجيًّا هذا الموسم، بقيادة محنكة من الكرواتي زوران ماتيتش.