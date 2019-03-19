إبرة خافض حرارة تُدخل طيف في غيبوبة منذ 15 يومًا بينبع!

المواطن - ينبع

أدت “إبرة” خافض حرارة في دخول فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في غيبوبة بمحافظة ينبع، حيث توقف قلبها بعد أن كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

وقال خال الطفلة طيف في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” المذاع على قناة إم بي سي: إنه يناشد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنقل الطفلة إلى مستشفى متخصص؛ للوقوف على حالتها، وهي الآن في حالة حرجة.

وأوضح أن طيف وصلت المستشفى تمشي على رجليها بارتفاع حرارتها فقط، ودخلت في غيبوبة منذ 15 يومًا أو أكثر، ووزارة الصحة لم تقف على تشخيص حالتها، مطالبًا بتشكيل لجنة طبية متخصصة للوقف على حالتها، وتحديد العلاج المناسب لها.