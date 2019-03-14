إحباط تهريب بط محشي بالمخدرات من مصر للمملكة

المواطن - القاهرة

ضبطت سلطات مطار القاهرة، مساء اليوم الخميس، 6 آلاف قرص مخدر محظور حيازتها طبقا للقانون داخل 6 بطات بحقائب راكب مصري لدى سفره إلى السعودية .

وأوضحت سلطات مطار القاهرة بأنه:” أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران متجهة إلى الرياض اشتبه رجال الأمن في حقائب الراكب المصري حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها.

وبفتحها تبين وجود 6 بطات بداخل كل واحدة ألف قرص مخدر والممنوع تصديرها أو استيرادها أو تداولها طبقا للقانون وتم القبض على الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.