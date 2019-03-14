إحباط محاولة تهريب قرابة نصف طن حشيش في جازان

المواطن - جازان

أحبط حرس الحدود محاولة تهريب قرابة نصف طن حشيش في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن رجال حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنوا يوم الثلاثاء الماضي، من إحباط محاولة تهريب ما يقارب نصف طن من الحشيش المخدر، حيث تم رصد سيارة أثناء محاولة قائدها تجاوز الحدود السعودية، عبر مسؤوليات قطاع شرورة، وبالتعامل معهم بما يقتضيه الموقف تمت السيطرة عليها، والقبض على قائدها ومرافقه، وضبط ٤٢٠ كيلوجراماً من الحشيش المخدر بحوزتهما.

ولفت إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.