إدواردو: #الهلال سيقاتل لخطف دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

وضح البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال أن فريقه سيقاتل من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الحالي.

ويستعد نادي الهلال اليوم لمواجهة فريق الدُحيل القطري في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث إدواردو قبل المباراة قائلًا: سنواجه اليوم منافسًا قويًا يُسيطر على بطولاته المحلية، وتفكيرنا منصب بالطبع نحو تحقيق النقاط الثلاث والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وأضاف إدواردو: جميعنا في نادي الهلال نريد الفوز وخطف بطولة دوري أبطال آسيا والبطولات ودعم جمهورنا يدفعنا إلى ذلك.

واختتم إدواردو حديثه قائلًا: ننتظر حضور جماهيرنا اليوم ومؤازرتنا بكثافة كما اعتادنا منهم.

ويأمل نادي الهلال في أن يُحقق فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات من أجل صدارة مجموعته الآسيوية، بعد فوزه في الجولة الأولى على نادي العين الإماراتي في الإمارات بهدف دون رد سجله اللاعب محمد الشلهوب.

وكان كارلوس إدواردو سجل هدف الهلال في شباك الوحدة خلال لقاءات الفريقين في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.