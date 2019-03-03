إدواردو جاهز لمباراة #الهلال ضد #العين

المواطن - مروة نبيل

تأكدت مشاركة النجم البرازيلي كارلوس إدواردو في مباراة الهلال ضد العين الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأعلن الزعيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مشاركة إدواردو في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، اليوم الأحد، وجاهزيته لمباراة الهلال ضد العين الإماراتي المقبلة.

وكان كارلوس إدواردو قد غاب عن مباراة الهلال ضد الفيصلي الأخيرة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى تدريباته اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة بالأمس، وأدى المشاركون بصفة أساسية في مباراة الفيصلي تدريبًا استرجاعيًّا، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا تخلله مناورة وتدريبات فنية.

كما شارك ثنائي فريق الهلال ب، نواف شراحيلي ووليد الأحمد، بمران الفريق الأول لكرة القدم الجماعي اليوم، وسينضمان لقائمة مباراة الهلال ضد العين الإماراتي.

وغادرت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى الإمارات، استعدادًا لخوض مباراة الهلال ضد العين المُقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء.