إدواردو .. ماكينة أهداف قد يخسرها #الهلال في المواجهات الحاسمة

المواطن - مروة نبيل

تعرض المتألق كارلوس إدواردو لإصابة خلال مشاركته في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وشارك البرازيلي كارلوس إدواردو كأساسي في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الشوط الأول، وغادر الملعب في الدقيقة 76 في اللقاء الذي انتهى بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

وأكد الجهاز الطبي لنادي الهلال بعد مباراة الدحيل القطري، أن إدواردو تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، وسيُجري أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين، لتحديد فترة غيابه، والبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وتُعد إصابة البرازيلي إدواردو بمثابة الصدمة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه مع الزعيم في جميع البطولات الموسم الرياضي الحالي.

ونجح إدواردو في تسجيل 9 أهداف في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقام بصناعة أكثر من هدف، بجانب تألقه اللافت مع الهلال في بطولتي كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا 2019.

ورفع كارلوس إدواردو رصيده إلى 65 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، منهم 12 هدفًا في دوري أبطال آسيا، آخرهم هدفه في شباك الدحيل القطري بالأمس.

وشددت وسائل إعلام محلية على أن كارلوس إدواردو سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بسبب إصابته بالعضلة الخلفية، الأمر الذي سيُفقد الهلال قوة هجومية كبيرة؛ نظرًا لقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عددًا من المباريات الحاسمة خلال الأيام المقبلة، حيث يواجه الزعيم فريق الأهلي في منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 17 من شهر مارس.

ويلعب الهلال بعد ذلك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 23 مارس، قبل أن يلعب مباراة القمة ضد النصر في الجولة الـ25، يوم 29 من الشهر ذاته.