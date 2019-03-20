إدواردو وعطيف يعودان من صربيا.. ويواصلان التأهيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن عودة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو وعبدالله عطيف إلى العاصمة الرياض، مساء يوم الخميس.

وأشار نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدواردو وعطيف سيواصلان برامجهما التأهيلية في مقر الزعيم، على أن يُجري اللاعب البرازيلي أشعة على موضع إصابته، يوم السبت المقبل.

وتعرض إدواردو لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال والدحيل القطري، وسافر إلى صربيا لعرض حالته على طبيب مختص في مثل هذه الإصابات، لمزيد من الاطمئنان، وحدد له نوع البرنامج العلاجي والتأهيلي ومدته.

وسافر عبدالله عطيف إلى صربيا أيضًا، للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي لدى الطبيبة “ماريانا”، قبل البدء في الجري حول الملعب، والمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهازان الفني والطبي في نادي الهلال لتجهيز ثنائي الفريق الأول لكرة القدم إدواردو وعطيف سريعًا، من أجل المشاركة في المباريات الهامة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أُحد، يوم السبت المقبل، في اللقاء المؤجل من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يواجه النصر، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر مارس الجاري.