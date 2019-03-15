إدواردو يطير إلى صربيا بسبب العضلة الخلفية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن مغادرة نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو إلى صربيا، اليوم الجمعة، لعرض إصابته في العضلة الخلفية على أحد الأطباء المتخصصين في الإصابات العضلية.

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الطبيب المختص طلب حضور إدواردو إلى صربيا بعد اطلاعه على الأشعة التي أجرها اللاعب البرازيلي، يوم أمس الخميس، لمزيد من الاطمئنان على إصابته.

ومن المُقرر أن يُحدد الطبيب نوع برنامج كارلوس إدواردو العلاجي والتأهيلي ومدته، وذلك بالتنسيق مع المستشار الطبي لنادي الهلال، الفرنسي جان مارسيل، والجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وكان إدواردو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال والدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، وغادر الملعب في الدقيقة 76.