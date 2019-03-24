إزالة ورم في الرقبة لمريض بمستشفى الملك خالد بحفرالباطن

المواطن - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد العام من إزالة ورم في الرقبة لشاب يبلغ من العمر 14 عاماً.

حضر المريض إلى عيادة الأنف والأذن والحنجرة وهو يعاني من التهابات متكررة وبعد اطلاع الطبيب المعالج للحالة وعمل الفحوصات السريرية والإشعاعية تبين أنه يعاني من ورم حلقي (كيس الدرقي اللساني) ظهر على المريض متأخراً.

قرر الفريق إجراء تدخل جراحي، حيث تم استئصال الورم ومتابعة جذوره مع إزالة جزء من العظم الأمامي ، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.