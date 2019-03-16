إشارة مستفزة من الإرهابي قاتل المصلين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ظهر الإرهابي برينتون تارانت، مرتكب حادث المسجدين في نيوزيلندا أمس الجمعة، والذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصًا كانوا من الملصيين في مسجدي مدينة كرايستشيرش، في المحكمة لبدء مقاضاته على فعلته التي أحزنت قلوب العالم.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، والتي عرضت صورًا لها داخل المحكمة في كرايستشيرش صباح اليوم السبت، فإن المتهم اهتم بالنظر إلى الكاميرات بتحدي سافر.

واستخدم القاتل الإرهابي يده المكبلة بالحديد لتوجيه إشارة واضحة إلى الكاميرات، حيث رفع ثلاث أصابع من يده اليمنى أثناء اقتياده من قبل الضباط للدخول إلى قاعة المحكمة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد تفسير واضح لتلك الإشارة الغريبة، إلا أن بعض وسائل الإعلام الدولية ألمحت إلى أنها تحمل رمزية الوعيد، فيما استقر بعض المتابعين على أنها تحمل إشارة إلى عدم شعوره بالندم على جريمته.

وكان سلاح الإرهابي الإسترالي، مُطلق النيران على المصليين في مسجد النور بنيوزيلندا، قد حمل عدد من الأسماء لشخصيات مختلفة، بما يشكل رسالته من وراء العمل الإرهابي الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخص بريء.

وكان 51 شخصا قد لقوا مصرعهم عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة “كرايستشيرش” في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز أربعة أشخاص، ثلاثة رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يؤكد كونه عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.