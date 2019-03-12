إصابة إدواردو .. وأشعة تُحدد فترة غيابه

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كارلوس إدواردو، لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الدحيل القطري اليوم.

وأكد الجهاز الطبي لنادي الهلال أن إدواردو سيُجري أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين؛ من أجل تحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وشارك إدواردو بشكل أساسي في مباراة الهلال ضد الدحيل القطري اليوم، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26، قبل أن يُغادر الملعب في الدقيقة 76، ويُشارك ناصر الدوسري بدلًا منه.

وانتهت مباراة الهلال ضد الدحيل القطري التي أُقيمت على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف.

وسجل ثلاثية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في شباك الدحيل القطري، البرازيلي كارلوس إدواردو، علي آل بليهي والفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقائق 26، 77 و79، وأحرز هدف الضيوف الوحيد شويا ناكيجاما في الدقيقة 75.