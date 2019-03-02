إصابة مواطن ستيني سقط من فوق جبل ورقان

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

أنقذت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة مواطناً سقط في منطقة وعرة بجبل ورقان؛ ما أدى لإصابته بكدمات بالرأس والأرجل وبعض التسلخات.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني أنه تبلغنا عند الساعة ٢٠:٢٠ من مساء يوم أمس الجمعة الموافق ١٤٤٠/٦/٢٤ عن سقوط مواطن يبلغ من العمر ٦٠ عاماً من جبل ورقان بقرية هبت بمحافظة بدر.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع ووجد المواطن مصاب بكدمات بالرأس والأرجل وبعض التسلخات بمنطقة وعرة جداً برفقة ذويه حيث تم إنزاله عند الساعة ٠٥:١٥ من فجر اليوم السبت ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وحالته مستقرة.