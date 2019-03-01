إصابة 56 شرطيًّا و7 مواطنين بجروح في مظاهرات الجزائر

المواطن - متابعة

أعلنت الشرطة الجزائرية، منذ قليل، إصابة 56 شرطيًّا و7 مواطنين بجروح في حصيلة أولية للمظاهرات.

يذكر أن أجهزة الأمن الجزائرية أطلقت، مساء اليوم، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة الرباط.

وكان آلاف الجزائريين قد خرجوا اليوم، في مظاهرات بالعاصمة الجزائر، مناهضة لترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات الرئاسة في إبريل المقبل.

ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة الجزائرية والمقار الحكومية والإستراتيجية، وفرضت طوقًا أمنيًّا في مختلف الشوارع الرئيسية تحسبًا للمظاهرة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المتظاهرين أكدوا تمسكهم بالطابع السلمي للاحتجاجات، لافتًا إلى أن الشرطة لجأت لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، قد حذر المحتجين من تكرار السيناريو السوري، ودعا الشباب إلى “التعقل وتجنب التضليل”، ورحب بسلمية المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد.