إصدار أول رخصة بناء إلكترونية في الخفجي

المواطن - واس

أصدرت بلدية محافظة الخفجي أمس، أول رخصة بناء إلكترونية، عبر بوابة “بلدي” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تأتي بهدف تخفيف عناء الوقت والجهد للمستفيدين، ولتسهيل إجراءات سير المعاملات إلى التحول الإلكتروني.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني أن عملية تفعيل بوابة “بلدي” بالبلدية سبقها تأهيل فريق مختص بتقديم الخدمات والعمل على آلية العمل على البوابة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستفيدين الحصول على الرخصة الإلكترونية من خلال التقدم عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية آليًّا بعد استيفاء الشروط المطلوبة دون الحاجة لمراجعة البلدية.

وأكد أن نظام “بلدي” يُعد من الأنظمة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الداعمة للمجتمع البلدي، مؤكدًا سعي البلدية لمواكبة الرقي بالخدمات البلدية وبمستوى عالٍ من الجودة، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030م، من خلال خطوات تطوير مستوى الخدمات والارتقاء بها لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وأشار المهندس الحميداني إلى أن بوابة “بلدي” تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن تفعيل البوابة الإلكترونية يهدف إلى تسهيل إجراءات حصول المستفيدين على الخدمات البلدية، ولتحسين وتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في زمن إنجاز الخدمات، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تسهم في تطور عجلة حركة المعاملات ضمن الخدمات المقدمة.