إطلاق #جائزة_التميز_للإعلام_الرياضي .. تعرف على التفاصيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم الأحد، إطلاق جائزة التميز للإعلام الرياضي كأول حدث من نوعه يُقام في المملكة.

وأوضح أن هذه الجائزة تأتي ضمن برامج مبادرة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي، بهدف تشجيع ودعم الإعلاميين الرياضيين والارتقاء بالمواد الإعلامية الرياضية المقدمة، وصقل المواهب الإعلامية الشابة والواعدة وتحفيزها على إظهار إبداعاتها.

كما تأتي هذه الجائزة، لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في الرياضي، حيث أصبحت السعودية خلال الفترة الماضية عاصمة للأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب، التي شهدت حضورًا إعلاميًا كبيرًا من جميع الدول وتغطية واسعة للأحداث والمنافسات المختلفة.

وتتضمن جائزة التميز للإعلام الرياضي سبعة فروع، وهي: المقال الصحفي، التحقيق الصحفي، الحوار الصحفي، الصورة الصحفية، التقرير التلفزيوني، الإعلامي الواعد، والإعلامي الأولمبي.

ووضع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، 7 شروط يجب توافرها من أجل الاشتراك في جائزة التميز للإعلام الرياضي وهي:

– أن يكون المتقدم عضوًا في الاتحاد باستثناء فرعي المقال والصحفي الواعد.

– أن يكون موضوع المشاركة مقتصرًا على المجال الرياضي فقط.

– يحق للمتقدم الترشح في فرع واحد فقط من فروع الجائزة وبمشاركة واحدة.

– تسلم المشاركات خلال الفترة من 15 أبريل حتى 20 مايو.

– أن تكون المشاركة منشورة في إحدى وسائل الإعلام، مع إرفاق رابط النشر الرسمي للمشاركة.

– أن تكون المشاركة منشورة خلال الموسم الرياضي الحالي 2018 – 2019.

– تسلم المشاركات الصحفية بصيغة PDF، والمشاركات المرئية عبر رابط المشاركة في يوتيوب.

وأشار الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، إلى أنه سيكشف مزيدا من التفاصيل حول جائزة التميز للإعلام الرياضي وآلية المشاركة وشروطها سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني www.ssmfaward.com.