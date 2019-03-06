إطلاق منصة للاستقدام عبر برنامج مساند خلال هذه الفترة

المواطن - الرياض

كشف أحمد العنقري، مدير عام برنامج مساند للعمالة المنزلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق منصة مخصصة للاستقدام عبر برنامج مساند إلكترونيًّا تضم جميع الشركات ومكاتب الاستقدام في المملكة خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن المنصة تخدم جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى في اليوم الأخير لفعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، تحت عنوان “تجارب إلكترونية في خدمة وتطوير القطاع”.

ووفقًا للعنقري، تخلق الخدمة الجديدة بيئة تنافسية بين الشركات والمكاتب في قطاع الاستقدام، وتوفر تسهيلا للمواطن والمقيم في اختيار شركة استقدام موثوقة إلكترونيًّا من خلال الوزارة.

وأشار إلى أن مساند مظلة تضم تطوير بيئة قطاع العمالة المنزلية بجودة عالية، مستعرضًا أهمية برنامج مساند تقنيًّا، وتوثيق العملية التعاقدية إلكترونيًّا.

وناقشت الجلسة أهمية دور تطوير التقنية على منظومة اليد العاملة في المملكة، ومستقبل التقنية وأثرها على القطاع، واستعراض نماذج للحلول التقنية في قطاع الاستقدام.

من جهته أوضح عبدالوهاب الدايل مدير التسويق في شركة الأجير المنتدب آركو، تجربة الشركة التقنية في تقديم تسهيل الخدمات المقدمة بجودة عالية.

واعتبر أيمن التمامي مدير عام المنطقة الوسطى والخدمات المشتركة في شركة سماسكو للاستقدام، أن من أهم تطور للشركات الاهتمام بالتقنية لتقديم خدمات مسهلة وبسرعة عالية.

ولفت فهد الشريمي مشرف قطاع الأفراد بشركة الموارد للاستقدام، إلى أهمية استخدام التقنية ودورها في التحولات الايجابية في القطاع.

وقال محمد العفاري استشاري خدمة العملاء في شركة إجارة العالمية للاستقدام: “يوجد لدينا استخدام لخدمة سكايبي لاختيار العمالة المنزلية للمقابلة الشخصية الأمر الذي قلل من رفض العمالة بعد قدومها للمملكة”.

وعلى الصعيد ذاته ناقشت الجلسة الثانية بعنوان “الكوادر الأجنبية في المملكة.. مصدر للقوة الناعمة”، استثمار التنوع في العمالة الأجنبية في ظل رؤية 2030، وبناء الثقافة الحقوقية في المجتمع.

وقالت إيمان العتيبي مديرة الثقافة العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: “إن الوزارة تقدم استشارة مجانية على الموقع الإلكتروني لديها بشأن الثقافة العمالية والحقوقية”.