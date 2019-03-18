إطلاق نار قرب محطة ترام في هولندا وسقوط جرحى

إطلاق نار قرب محطة ترام في هولندا وسقوط جرحى

2019/03/18
الساعة 2:08 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصيب عدد من الأشخاص في إطلاق نار في مدينة أوتريخت، الواقعة وسط هولندا، صباح الاثنين.

وقالت الشرطة إن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وذكرت صحف محلية أن الشرطة، بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب، تم استدعاؤها إلى موقع إطلاق النار في المدينة التي تعد رابع أكبر المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.

وأكدت شرطة أوتريخت وقوع إطلاق نار، بينما انتشر ضباط في مكان الحادث، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب.

وأفادت تقارير بأن رجلا أطلق النار داخل ترام، بينما لم تؤكد الشرطة ذلك. وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع محاط بمركبات خدمات الطوارئ.



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