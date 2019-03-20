إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لـ4 وافدين بشروط

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المنشآت الصغيرة “التي تتكون من 9 عمال فأقل”، يتم إعفاؤها من دفع المقابل المالي عن أربعة من العمال الوافدين.

وأوضحت وزارة العمل، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، ردًّا على أحد المغردين، أنه يشترط لذلك تفرغ مالك المنشأة للعمل فيها.

يذكر أن وزير المالية، محمد الجدعان، أوضح في وقت سابق أنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وتفرض الحكومة رسومًا على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم؛ لتشجيع توظيف المواطنين بدلًا من الأجانب.