إعلاميون: الأمير محمد بن سلمان يمثل الروح الطموحة لشباب الوطن

المواطن - الرياض

استقبل مدير قنوات إم بي سي في السعودية محمد بن فرج التونسي، رئيس جمعية إعلاميون سعود بن فالح الغربي والوفد المرافق له من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، وذلك ضمن برامج زيارات الجمعية للمؤسسات الإعلامية ومد الجسور مع القيادات المهنية السعودية.

ورحب التونسي، بأعضاء جمعية إعلاميون، متحدثاً عن بعض المحطات الإعلامية للإعلام السعودي سواء الورقي منه أو التلفزيوني، وأهمية مواكبته للتطورات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

من جانبه، ثمن رئيس جمعية إعلاميون، الاستقبال المهني والأخوي من التونسي، معتبرًا أنه :” غير مستغرب من رجل مخضرم في الإعلام وقريب من إعلاميون ومشارك لها منذ إطلاقها كمبادرة تطوعية قبل نحو 19 عاماً، وحضر الكثير من فعالياتها ومناشطها الإعلامية والمجتمعية، كما كان أحد ضيوفها المميزين.”

وبيّن الغربي أن جمعية إعلاميون، تمثل وجها حضاريا مهنيا غير مسبوق متواكبة مع رؤية الوطن “رؤية 2030” التي رسمها وهندسها قائد التغيير وصانع الفرق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – وتمثل مرحلة حضارية مشرقة للوطن وترجمة عملية لرؤية 2030 بتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتشجيع المبادرات التي تشكل جزءا حيويا ومهما من الرؤية.

وقال الغربي: إن الروح الطموحة والقيادة الشابة والحماس الكبير الذي يبثه سمو ولي العهد في الشباب ودعم مشاركتهم المجتمعية الواعية والنوعية، ستثمر مشاريع مجتمعية عظيمة للوطن، ولا شك أن المشاريع الإعلامية تمثل محوراً مهماً في هذا التوجه والدعم.

وأوضح رئيس جمعية إعلاميون، أن برنامج زيارات المؤسسات الإعلامية الذي تنفذه الأمانة العامة للجمعية يهدف إلى تقوية الأواصر بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وإطلاعهم على خططها البرامجية والمهنية لخدمة هذا القطاع وتطويره، مشيراً إلى أن من واجبات المؤسسات الإعلامية تحقيق رسالتها المهنية تجاه أبناء المهنة وتعزيز التكامل بينهم والعمل على تهيئة مناخ يشجع الإبداع والتكامل الإعلامي، ومؤكداً أن الجمعية تحمل طموحات كبيرة لخدمة المجتمع ككل ولخدمة القطاع الإعلامي والمنتسبين له بشكل خاص.