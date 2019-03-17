إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز.. الثلاثاء

إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز.. الثلاثاء

2019/03/17
الساعة 6:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1885
0
طباعة
المواطن - الرياض

ينطلق المؤتمر الصحفي للدورة السادسة للإعلان عن الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي 2018 تحت عنوان “حوكمة العمل واستدامة البرامج” ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، وبحضور الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد المغلوث، في تمام الثامنة من مساء يوم الثلاثاء القادم في فندق الفورسيزونز بالرياض.
ويشار إلى أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تأتي لتأصيل منهج التميز في العمل الإنساني والاجتماعي على حدٍ سواء.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم