إعلان حركة النقل الخارجي 1440 عبر موقع نظام نور .. هنا طريقة الاستعلام

المواطن - الرياض

أعلنت وزارةالتعليم نتائج حركة النقل الخارجي للعام 1440 ه.

وكشف محمد الزارع المختص في شؤون المعلمين عن كيفية الاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر رابط موقع نظام نور من خلال الخطوات التالية :

الدخول إلى حسابك في نظام نور عبر الرابط التالي (هنا) أو من خلال الضغط على الرابط

https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

اختيار خدمات شؤون المعلمين

استعلام عن حركة النقل الخارجي

الاطلاع على النتيجة

يتاح الاعتراض وطلب التظلم إلكترونياً من حسابك

وأوضح الزراع أن نتائج النقل للظروف الخاصة لا تعلن مع نتيجة حركة النقل_ الخارجي وآليتها تختلف عن آلية حركة النقل .

وأضاف أن نتائج النقل للظروف الخاصة مستقلة وتعلن بشكل فردي و ليس لها وقت محدد وتصل للمعلم رسالة على جواله بالقبول أو الرفض في حال أقرت اللجنة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي كشف قبل عدة أيام عن بعض إحصاءات حركة النقل الخارجي 1440 هـ حسب سنة التقديم، حيث بلغت نسبة من سنة تقديمهم عام 1430 0.8%، وعام 1431 تبلغ 2.4%، وبين أنه بمراجعة رغباتهم اتضح أن أكثرهم له رغبة وحيدة أو رغبات على قطاعات متجاورة لا يوجد فيها احتياج للتخصص.

وأوضح العصيمي أن نسبة المتقدمين والمتقدمات للحركة ممن سنة تقديمهم عام 1437 تبلغ 14%، وعام 1438 تبلغ 18%، وعام 1439 تبلغ 27% كأعلى نسبة تقديم من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.

وأفاد بأن نحو 59% من المتقدمين والمتقدمات كانت نسبة تقديمهم في آخر ثلاث سنوات، بينما نسبة تقديم باقي المتقدمين وصلت 38% لباقي الأعوام، إضافة إلى أن نسبة من دخل الحركة وخدمتهم 20 عاماً فأكثر 1.3 من إجمالي المتقدمين والمتقدمات.