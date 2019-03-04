إغلاق 4 محلات ومصادرة مواد غذائية في بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

نفذت بلدية محافظة بارق، أمس، جولة رقابية، شملت عددًا من محلات التموينات الغذائية ومحلات بيع الدجاج المبرد، وصوالين الحلاقة، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في التموينات ومحلات بيع الدجاج المبرد وصوالين الحلاقة.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 11 قطعة من الجبن المعلب و95 علبة من العصير منتهي الصلاحية و60 كيسًا من البطاطا الجاهز، بالإضافة إلى إنذار 19 مخالفًا، كما جرى إغلاق 4 محلات وفرض عدد من المخالفات بحق محلات مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية، أحمد بن عوض البارقي، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها، لضمان الصحة العامة.