إقامة مباريات الجولتين الـ29 والـ30 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين في رمضان

المواطن - محمد سمعة

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بإقامة مباريات الجولتين الـ29 والـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في شهر رمضان المقبل.

ونشرت لجنة المسابقات بيانًا رسميًا لها عبر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في تويتر أكدت فيه أنه سيتم إقامة مباريات الجولتين الـ29 والـ30 ضمن مسابقة الدوري يومي الحادي عشر والـ16 من شهر مايو المقبل أي بعد بداية شهر رمضان المبارك.

ويذكر أن شهر رمضان سيبدأ في السادس من مايو المقبل، مما يعني أن مباراة الجولة الـ29 ستُقام يوم السادس من رمضان الموافق الحادي عشر من مايو.

بينما تُقام مباريات الجولة الـ30 والأخيرة يوم السادس عشر من مايو والموافق الحادي عشر من شهر رمضان.

وجاء قرار لجنة المسابقات بتعديل مواعيد مباريات آخر جولتين في بطولة الدوري بعد تحديد مواعيد مباريات دوري ربع ونصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.