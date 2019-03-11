إلغاء بث Bein Sports .. صفعة قوية من المملكة ضد الاحتكار ودليل على قوة إمكانياتها

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، إلغاء البث الحصري لقنوات BEIN SPORTS القطرية داخل المملكة بسبب الممارسات غير القانونية للقناة القطرية في الحصول على التراخيص لبث المباريات.

ويأتي قرار اتحاد القدم الآسيوي بإسناد مهمة عرض مباريات الأندية السعودية للاتحاد السعودي لكرة القدم داخل المملكة بمثابة دليل على قوة إمكانيات السعودية في نقل المباريات بجودة عالية ودقة كبيرة بعد الإقدام على هذه الخطوة الكبيرة.

ويذكر أن المملكة نجحت كذلك في توجيه رسالة سامية محتواها هو أن الاحتكار لا يدوم طويلًا، حيث وجهت المملكة وبكل حزم وقوة صفعة للدولة المالكة لقنوات Bein Sports؛ بسبب تصرفاتها غير القانونية ودخولها في المحظور بالاحتفاظ بصور من بطاقات الهوية الوطنية للمشتركين من أبناء المملكة مع قنوات بي إن سبورتس.

وأثبتت السعودية على الدوام للرياضي المحلي والخليجي والعربي بأنها تقف إلى جانبه للتمتع بالمنافسات والبطولات الرياضية، دون أن تكون تحت رحمة ناقل يبتزه بالمال ويستغله لبث دعايته السياسية المُضللة.

وستتولى قنوات KSA SPORTS بداية من الغد نقل مباريات الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا داخل المملكة، حيث ستكون البداية مع مباراة الهلال والدُّحيل القطري.

وستلتزم المملكة بتوفير طاقم النقل المُصاحب من مُعلقين ومحللين، كما بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.