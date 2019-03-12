إلغاء عقوبة الجلد على 12 سيدة في السودان

المواطن - متابعة

أصدرت محكمة استئناف طوارئ الخرطوم، أمس الثلاثاء، قرارًا بإطلاق سراح 12 سيدة، حُكم عليهن بالسجن لمدة شهر والجلد 20 جلدة، يوم السبت الماضي.

وكانت النساء اعتقلن الخميس الماضي على خلفية مشاركتهن في تظاهرة مطالبة بتنحي نظام الرئيس عمر البشير، في حي بري شرقي الخرطوم.

وأجاز البرلمان السوداني قانون الطوارئ الذي أصدره البشير ضمن أوامر أخرى في 22 فبراير لمدة سنة، لكن البرلمان خفضه إلى 6 أشهر فقط.

وكان البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكمًا للولايات من العسكريين.

ويشهد السودان مظاهرات ضد الحكومة منذ 19 ديسمبر الماضي، عقب اندلاع حركة احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تتطور للمطالبة بإسقاط النظام وتنحي البشير.