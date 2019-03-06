إنجاز جديد للمملكة.. نجاح استضافة القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى

المواطن - واس

أكد المفتش العام في وزارة الصحة الموريتانية البروفيسور الشيخ باي امخيطرات، أن استضافة المملكة العربية السعودية للقمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى دليل على قوة النظام الصحي في المملكة، وما وصلت إليه من تطور على مستوى العالم.

وقال: “نشعر بالسعادة في موريتانيا عندما نرى المملكة العربية السعودية تخطو خطوات قوية في مجال الصحة خاصة على المستوى العالمي، كون هذا المجال يكتسب أهمية بالغة عالميًّا”.

وأوضح أن استضافة المملكة لهذه القمة دليل على قوة النظام الصحي في المملكة ورغبة المسؤولين في المملكة على تطوير قدراتهم وأن وتطوير القدرات فيها يعني تطوير الخبرات في العالم العربي والإسلامي، واصفًا العلاقة السعودية الموريتانية بالعلاقة الخاصة، مشيرًا إلى الاتفاقية في المجال الصحي بين البلدين المتضمنة تقوية قدرات الكادر الطبي خاصة في مجال التقويم المستمر وتبادل الخبرات والمعلومات وكذلك تنظيم القوافل الطبية من أجل خدمة المرضى بشكل سليم.