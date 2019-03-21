إنفوجرافيك.. مكافحة المخدرات تكشف عن 12 علامة لتعاطي الحشيش

المواطن - الرياض

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أمس الخميس، عن أعراض وعلامات تعاطي الحشيش.

وقالت اللجنة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن من هذه العلامات : الحساسية الزائدة لبعض الكلمات والعبارات إن كانت بغير قصد ويفسرها في غير محلها، والشكوك الزائدة بالأفراد المحيطين كالأهل والأصدقاء.

وأضافت اللجنة أن من علامات تعاطي الحشيش أيضا، التوتر والأرق والسلوك الانتحاري وتكرار الأفعال من دون وعي أو إدراك وتحريك الفكين بشكل معاكس أو شبه دائري وتعد الحالة المزاجية هي الأكثر وضوحا عند المدمنين على الكبتاجون، كثرة الحركة والكلام والانفعال الحاد في الحديث، وكذلك وجود بعض الشكوك وزيادة العرق بشكل كبير، والعزلة عن الآخرين.

يذكر أن خبراء الصحة يحذرون من خطورة وآثار تعاطي وإدمان الحشيش حيث يؤثر على العقل والقدرات الإدراكية ويتسبب في وقوع الجرائم والحوادث وأحيانا يفضي إلى الموت بسبب تأثير المخدر على المخ.