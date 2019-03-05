إنقاذ شاب من ورم يزن أكثر من 7 كجم في القولون بمستشفى المؤسس

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ جدة

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، في إنقاذ شاب في أواخر العشرينات من العمر، حيث تم استقباله في الطوارئ وهو في حالة شبه إغماء بسبب نقص حاد في الدم وصل إلى 80%.

وعلى الفور تدخل الفريق الطبي لإسعاف المريض من خلال نقل الدم بشكل عاجل له، وبعد الكشف الطبي والفحوصات الإشعاعية والتنظير الباطني، تبين أنه يعاني من ورم في الأمعاء كبير جدًّا.

ونتيجة لذلك قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية للمريض، تم من خلالها استئصال الورم من القولون، والذي يزن أكثر من ٧ كجم قام بعمل العملية فريق الجراحة.

ويتمتع المريض حاليًّا بصحة جيدة ولله الحمد ومستقرة، فيما تكوّن الطاقم الطبي والجراحي من الدكتور منصور القدسي استشاري الجراحة العامة والمناظير، وفريق التخدير بقيادة الدكتور نهاد عبدالغفار استشاري ورئيس قسم التخدير.