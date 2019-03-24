إيناس العيسى : المرأة السعودية حظيت بدعم كبير في عهد الملك سلمان

المواطن - واس

رفعت معالي مديرة جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن أ.د إيناس بنت سليمان العيسى، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينها مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقالت أ.د إيناس العيسى في تصريح بهذه المناسبة : لقد حظيت المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – أيدهما الله – بالدعم الكبير الذي مكّنها بفضل الله تعالى من إثبات مكانتها في ميادين متعددة أسهمت من خلالها بالمشاركة في تعزيز حركة التنمية النوعية التي تمر بها المملكة في ظل رؤية 2030 والبرامج التي تمخضت عنها في سبيل النهوض بالبلاد في مختلف المجالات.

وعدت الثقة الملكية بتعيينها مديرة لجامعة الأميرة نورة وسام شرف واعتزاز ودافع لها ــ بعون الله تعالى ــ نحو بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي، سائلة الله عز وجل العون على تحمل هذه الأمانة التي أوكلت إليها.