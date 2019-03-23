إيناس بنت سليمان العيسى مديرةً لجامعة الأميرة نورة .. فمن هي؟

إيناس بنت سليمان العيسى مديرةً لجامعة الأميرة نورة .. فمن هي؟

2019/03/23
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي بتعين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

وتحمل الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى درجة الدكتوراه في مجال التشريح وعلم الأعصاب، من جامعة دالهاوزي في كندا، وقد شغلت العديد من المناصب الهامة مثل منصب عميدة مركز أقسام العلوم والدراسات الطبية للطالبات في جامعة الملك سعود.

من هي إيناس بنت سليمان العيسى؟

وتعد الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى هي ابنة المذيع الراحل الشهير سليمان العيسى، الذي يعتبر واحدًا من ألمع المذيعين الذين مروا على تلفزيون المملكة، وقد ولد عام 1946 وتوفي عام 2012 في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد صراع مع المرض نتيجة إصابته بجلطة في الرئة.



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