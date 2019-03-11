اتحاد الإعلام الرياضي: إلغاء بث Bein Sports خطوة عادلة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، عن إشادته بالخطوة العادلة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلغاء احتكار قنوات بي إن سبورتس لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية.

وأكد اتحاد الإعلام الرياضي، في بيان له، أنه سعيد باتخاذ مثل هذه الخطوة، معربًا عن آماله في الوقت ذاته باتخاذ العديد من القرارات التي تُحقق نزاهة المنافسة في الإعلام الرياضية، بالإضافة إلى ضمان مشاهدة المنافسات الرياضية للجماهير بعيدًا عن الإقحام المشين للسياسة فيها وتجنب تواجد أي عمليات احتكارية لحقوق البث والنقل.

ودعا اتحاد الإعلام الرياضي، الاتحادات الإعلامية المحلية والقارية والدولية إلى تعزيز مثل هذه الخطوات والإشادة بها لضمان منح حقوق مشاهدة المنافسات الرياضية لكل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسند نقل مباريات البطولة الآسيوية داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية بداية من مباراة الهلال والدُّحيل القطري التي تنطلق اليوم الثلاثاء، حيث ستلتزم المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومُحللين.

وأعرب اتحاد القدم السعودي عن سعادته بقرار إلغاء بث قنوات BEIN SPORTS، مؤكدًا أن هذا القرار هو قرار عادل لتجنب إقحام السياسة في الرياضة.