اتحاد القدم الآسيوي يلغي البث الحصري لـ Bein Sports في المملكة

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقيه خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُفيد بإلغاء احتكار قنوات Bein Sports القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة.

وكان اتحاد القدم الآسيوي اطلع على مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث قنوات بي إن سبورتس في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للبث في المملكة.

وقرر اتحاد القدم الآسيوي إلغاء احتكار قنوات بي إن سبورتس، حيث ستُنقل مباريات البطولات الآسيوية داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية بداية من مباراة الهلال والدُّحيل القطري، والتي تُقام غدًا الثلاثاء، حيث ستلتزم المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وبدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك.

وأكد اتحاد القدم السعودي أن هذا القرار هو القرار العادل من الاتحاد الآسيوي، كما ناشد الاتحادات الدولية باتخاذ هذه الإجراءات المماثلة لضمان نشر مباريات كرة القدم وإذاعتها دون التطرق لأمور سياسية ليست لها علاقة بالرياضة.