اتحاد القدم الآسيوي يُحبط #الهلال ويُعلن إيقاف سالم الدوسري

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الهلال عن تلقيها خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُفيد بإيقاف اللاعب سالم الدوسري، ومنعه من المشاركة أمام نادي العين الإماراتي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن إدارة النادي تلقت خطابًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يُفيد بأن اللاعب سالم الدوسري سيكون موقوفًا في أولى مباريات أزرق العاصمة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا بعد طرده في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 أمام نادي أوراوا الياباني.

ويذكر أن القانوني أحمد الأمير كان قال بأن نادي الهلال يحق له إشراك اللاعب سالم الدوسري أمام نادي العين في بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة أن اللاعب لم يشارك مع الزعيم في نسخة العام الماضي بسبب إعارته لفريق فياريال الإسباني.

وسيواجه الهلال فريق العين على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.