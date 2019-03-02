اتحاد سعودي للأولمبياد الخاص برئاسة ريما بنت بندر للمنافسة في دورة 2019

المواطن - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، قرارًا بإنشاء الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، واعتماد صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطا رئيسًا له.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مشاركة المملكة في دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، المقرر إقامتها في أبو ظبي خلال مارس الجاري.

ومن المقرر انطلاق دورة الألعاب العالمية في الأولمبياد الخاص في الرابع عشر من شهر مارس الجاري، حيث يشارك في الدورة الأوليمبية 194 دولة يمثلهم 7500 لاعب ولاعبة.

كما سيشارك في الدورة 10000 مشترك يستعدون للتنافس في 24 رياضة خلال 12 يومًا.

وكانت شعلة الألعاب العالمية للأوليمبياد الخاص وصلت إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية أول أمس الخميس في جولة تستمر لمدة 10 أيام قبل بدء الدورة الأوليمبية.

وتمت مراسم إيقاد شعلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في معبد زابيون في مدية آثينا اليونانية.