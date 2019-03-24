اثنين ممطر مع برد وغبار على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية.

ولفتت الأرصاد إلى أن الفرصة مُهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وتابعت الأرصاد أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، وكذلك منطقة نجران، لافتةً إلى أن هناك توقعات بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.