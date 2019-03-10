اجتماع الاتحاد العربي.. آل الشيخ مستمر في منصبه.. واعتماد جوائز سنوية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن استمرار تركي آل الشيخ في منصبه كرئيس لمجلس الإدارة حتى نهاية فترته، كما اعتمد جوائز سنوية لأفضل اتحاد ولاعب ومدرب، بالإضافة إلى اللاعب الهداف.

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعها الـ65، حيث رحب رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، بكافة أعضاء اللجنة التنفيذية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

وشهد الاجتماع مطالبة كافة أعضاء اللجنة لـ تركي آل الشيخ باستمراره في منصبه، وقد لبى طلبهم، وأعلن عن استمراره حتى نهاية فترته الرئاسية، متمنيًا استمرار التعاون والعمل المشترك بين الاتحاد وأعضائه.

وكشف آل الشيخ عن البدء في الترتيبات الخاصة للإعداد للنسخة الثانية من بطولة كأس العرب للأندية، وإطلاق مشروع تنمية الرياضة في عدد من البلدان العربية، كما أعلن عن مساندته للاتحادات الوطنية للتغلب على أي مصاعب تواجهها.

وتم اعتماد جوائز سنوية لأفضل اتحاد وأفضل لاعب وأفضل مدرب واللاعب الهداف، وسيتم ذلك في المباراة النهائية القادمة لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال المُقرر إقامتها، يوم 18 من شهر إبريل المقبل، في مدينة العين الإماراتية.

واطلع أعضاء اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع على التقارير الإدارية والفنية الخاصة ببرامج الاتحاد، وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال القائمة، بينما قدم الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي تقريرًا موسعًا عن برامج ومسابقات الاتحاد المستقبلية.

واعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم تشكيل عددٍ من اللجان، وهي؛ اللجنة المنظمة للبطولات برئاسة الأستاذ محمد روراوة، والدكتور معتصم جعفر نائبًا، اللجنة الإشرافية على لجنه الحكام برئاسة غانم أحمد، اللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجريء، لجنة التطوير برئاسة الدكتور جاسم الشكيلي.

وستكون اللجنة القانونية برئاسة الدكتور حميد الشيباني، لجنة الأمور العاجلة برئاسة عبدالخالق مسعود، لجنة العلاقات الدولية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اللجنة النسائية برئاسة سمر نصار.