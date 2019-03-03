اجتماع تنسيقي لتحديد موعد مباراتي #الأهلي و #الهلال في كأس زايد

المواطن - محمد سمعة

يُجري الاتحاد العربي لكرة القدم في الفترة الحالية اجتماعًا تنسيقيًا في الفترة الحالية وذلك لتحديد موعد مباراتي الأهلي والهلال في نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر أن الاجتماع التنسيقي شهد حضور طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس زايد وإبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم ومبارك الضفيان أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم.

كما حضر الاجتماع التنسيقي عبد الإله مؤمنة رئيس لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي وفهد المفرج مدير الكرة بنادي الهلال وزكي الصالح المدير التنفيذي للأهلي للاتفاق على المواعيد المناسبة للفريقين.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية بعد إقصاء نادي الوصل الإماراتي من دور ربع النهائي، بينما تأهل نادي الهلال إلى دور الأربعة وذلك بعد إقصاء نادي الاتحاد السكندري المصري.

وكان الأهلي والهلال تقابلا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الـ21 من ديسمبر الماضي وانتهت المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.