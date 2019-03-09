احتجاج #الهلال .. جدل حول صحة مشاركة القرني مع #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أثار احتجاج الهلال ضد مشاركة محمد القرني خلال مباراته أمام الوحدة في الجولة الـ23 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حالة من الجدل.

وجاء احتجاج الهلال بعد نهاية مباراة الزعيم ضد الوحدة مباشرة، حيث قدمت إدارة الزعيم احتجاجًا رسميًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتسجيل محمد القرني في فترة غير قانونية، وذلك بعدما سجله فرسان مكة كلاعب هاو.

وبات احتجاج الهلال ضد الوحدة لمشاركة محمد القرني في مباراة الفريقين مثار جدل بين مؤيد ومعارض سواء من الإعلاميين أو الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وانتقد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة، عبدالله خوقير احتجاج الهلال على مشاركة محمد القرني في المباراة، مؤكدًا أن ناديه يكسب جميع الاحتجاج، وتابع: “يا ليت رسوم الاحتجاج تُحول لنادي الوحدة، نحن بحاجة لها”.

وعلق الإعلامي حمد الصويلحي على احتجاج الهلال قائلًا: “إدارة الهلال استندت على بند عدم أحقية تسجيل اللاعب سواء المحترف او الهاوي في غير فترات التسجيل حسب لائحة الاحتراف، وإدارة الوحدة سجلت اللاعب محمد القرني بعد انتهاء فترة التسجيل”.

وتابع: ” احتجاج الهلال على مشاركة محمد القرني جاء استناداً على المادة “٢٩” فقرة “١” المتعلقة بفترات التسجيل: لا يجوز تسجيل “اللاعبين” إلا في احدى فترتي التسجيل السنوية” والعودة الى المادة الاولى “التعريفات” : اللاعب: اللاعب المسجل في أي ناد منتسب للاتحاد، بوضعية الهواية او الاحتراف”.

وقال الإعلامي خالد العمار عن احتجاج الهلال ضد الوحدة: “اعتقد بأن ادارة الهلال قامت بدورها كاملًا بعد رفع الاحتجاج على مشاركة اللاعب محمد القرني بعد المباراة مباشرة وبإذن الله يكسبه الزعيم”.

وكتب الإعلامي خلف ملفي: “الاحتجاج حق مشروع حسب اللوائح ، منتظرين قرار اللجنة المختصة”، وعلق بندر العتيبي قائلًا: ” احتجاج الهلال على مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني من أجل اعادة الروح المعنوية للفريق سريعاً. “تكرار” لاحتجاجهم على الأهلي الإماراتي بعد الخروج من الآسيوية”.

وفي السياق ذاته، علق القانوني والخبير في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد الأمير على احتجاج الهلال ضد الوحدة، بشرح تفاصيل كيفية حسم الاحتجاج، وطرح سؤالًا: “هل بطولة الدوري السعودي بطولة محترفين 100%؟.. أم أن هناك لاعبين هواة يُشاركون في البطولة؟”.

وأكد الأمير أن بطولة الدوري تشهد مشاركة لاعبين هواة ومحترفين أيضًا، ولم يُحدد الاتحاد الأهلي الفترات الخاصة بتسجيل الهواة، مُضيفًا: “فإن تسجيلهم على المستوى المحلي يصبح مسموحًا به طوال الموسم، ولكن بعدد معين لا يخل بنزاهة المسابقة”.

وأشار الأمير في تعليقه على احتجاج الهلال إلى أن محمد القرني سُجل في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ومنح الضوء الأخضر من أجل المشاركة مع نادي الوحدة، مؤكدًا أن ذلك تأكيد من اتحاد الكرة على أهليته القانونية للمشاركة كهاو.

وشدد على أن انتقال اللاعبين الهواة داخل أندية الاتحاد الأهلي يُستثنى من فترات التسجيل، أي أن انتقالهم مسموح طوال الموسم، مُشيرًا إلى أنه يُمكن تسجيل الأجنبي كهاو، ولكن تسجيله يخضع لفترات محددة، لأنه يكون انتقال ما بين اتحاديين أهليين، وليس انتقال داخلي أو محلي.

وعن متى يسقط اللاعب من كشوفات الاتحاد السعودي؟، قال الأمير: “في حالة الاعتزال وبعد مرور ٣٠ شهر.. هل اعتزل القرني ؟ طبعاً لا ؛ هل مضى ٣٠ شهر بعد اسقاطه من كشوفات الشباب ؟ طبعاً لا ؛ اذا اللاعب يحق له التسجيل كهاوي او محترف ؛ وطالما سجل كهاوي يحق لناديه تسجيله خارج فترات التسجيل “.