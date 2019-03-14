احتراق حافلة بمركز مربة ونجاة ٤٤ راكبًا من الموت المحقق

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

نجا قرابة 44 راكبا اليوم الخميس، من الموت المحقق بعد احتراق الحافلة التي كانت تقلهم بمركز مربة في أبها بمنطقة عسير.

وفي التفاصيل، باشر مدني أبها عند الساعة 16:51 من مساء اليوم الخميس بلاغا عن وقوع حادث حريق في حافلة نقل جماعي تابعة لشركة سابتكو وهي في حالة سير امتداد طريق أبها (مركز مربة) الدرب تقل 44 راكبا وتم إنزالهم مع وصول الفرق وتم إخماد الحريق، من قبل فرقة الدفاع المدني.

ولم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، وتم تسليم الموقع للجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.