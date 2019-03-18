احتفت به جميع الأندية .. ما هو #دوري_ذكاء ؟

المواطن - محمد سمعه

نشر الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، عبر حسابه في تويتر، خلفية صغيرة عن أهم المعلومات عن برنامج دوري ذكاء، الذي سيتم إطلاقه في أواخر شهر مارس الجاري.

وكشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن أهم أفكار تطبيق دوري ذكاء والذي يستعد لإطلاقه يوم 29 مارس الجاري، وهو برنامج أُعد خصيصًا لتوقع نتائج دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وخُصص برنامج دوري ذكاء للمبرمجين ومُحللي البيانات، حيث سيتنافس ما يُقرب من 150 فريقًا في التطبيق للتوقع الصحيح لمباريات دوري المحترفين عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويُعد برنامج دوري ذكاء هو أول هاكاثون اصطناعي رياضي في المملكة، كما أن جوائز المسابقة تُقدر بأكثر من 500 ألف ريال سعودي.

ويُقام برنامج دوري ذكاء تحت إشراف ورعاية من الهيئة العامة للرياضة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

ويذكر أن المسابقة ستُقام يوم الجمعة 29 مارس من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً بتوقيت المملكة في المدينة الرقمية بمدينة الرياض.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الأمن السيبراني والبرمجة رابط التقديم وهو WWW. hackathon. sa/ thakaa.

احتفاء بالخطوة من أندية دوري المحترفين:

وكان حسابات أندية الأهلي والهلال والقادسية والوحدة والنصر والشباب أعادت التغريد عن دوري ذكاء، حيث قال الأهلي عبر حسابه في تويتر: خطوة نحو تحوّل كبير.

أما نادي الهلال فكتب عبر حسابه: جاهزين؟ بينما كتب الوحدة عبر حسابه في تويتر: شبابنا وبناتنا قدها.

#دوري_ذكاء؛ المبرمجون ومحللو البيانات يتنافسون ويتوقّعون نتائج مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. pic.twitter.com/LaidJTTrTI — الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز (@SAFCSP) March 18, 2019