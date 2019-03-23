احذروا الطقس غدًا.. غبار وأمطار على 9 مناطق

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العام للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن تتأثر معظم مناطق المملكة بهبوب رياح نشطة ذات سرعة عالية مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتابعت الأرصاد أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ستتأثر بالرياح النشطة التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، والتي يمتد تأثيرها إلى القصيم، والرياض والشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على المناطق المذكورة، مع سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة.