احذر من هاتفك الآيفون.. يحتفظ بهذه الأسرار الحساسة عن حياتك

المواطن - متابعة

إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، فيجب أن تكون على درجة عالية من الحذر، وذلك لوجود خاصية فيه ترصد أشياء خاصة جدا، ما يتطلب إبطالها.

ويحذر الخبراء من أن شركة أبل تحتفظ بداخل هاتفك الذكي على سجل كامل لجميع الأماكن، التي قمت بزيارتها من قبل، وتوقيت ومرات التردد عليها، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وبمقدور الخاصية التعرف على المكان الذي تعيش وتعمل فيه، كما يمكن أن توفر معلومات بشأن رحلاتك وتنقلاتك اليومية، وهي موجودة داخل قائمة تحمل اسم (Significant Locations).

وتمكن الخاصية شركة أبل من معرفة الأماكن التي يتردد عليها المستخدمون وتوقيت وعدد مرات زيارتها، هذا إلى جانب القدرة على تحديد زمن الزيارة، والزمن الذي احتاجه المستخدم للوصول، وبأي وسيلة من وسائل المواصلات.

وبالرغم من تأكيدات أبل على أن بيانات الزيارات ليست قابلة للمشاركة مع الغرباء، وأن السرية التامة هي أساس العمل بتلك الهواتف، إلا أن هناك طريقة لإلغاء عمل خاصية التتبع من أبل.