اختتام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية بتكريم الفائزين

المواطن - شرف الروقي - تصوير: حمد التويجري

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله – اختتمت مساء أمس الاثنين في الرياض مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزير -رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية، بإعلان الفائزين والفائزات في جميع فروع المسابقة وتكريمهم وذلك في حفل حضره عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي.

وقد هنأ معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح عبدالله بن حميد ، في كلمته بالحفل ، حفظة كتاب الله على ما أنعم الله به عليهم من شرف العمل وعلو المكانة والانضمام لصفوف حفظة كتابه الكريم .

وقال معاليه : إن من مظاهر فخرنا واعتزازنا في بلادنا المباركة عنايتها بالقرآن الكريم واهتمام ولاة أمرنا بتعليمه وطباعته وتوزيعه.

وأضاف: ما زلنا نرى أيديهم البيضاء تمتد لتفتتح الكليات والمعاهد والدور القرآنية وتقيم المسابقات وتحتضن جمعيات التحفيظ فلله الحمد والمنة على هذا الفضل العظيم الذي جعل منهج هذه البلاد العناية بالقرآن وحفظته.

من جانبه، سلط رئـيس لجنة التحكيم بالمسابقة إمام الحرم المدني الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا في كلمته الضوء على الاهتمام الذي يحظى به القرآن الكريم من قادة هذه البلاد، مؤكداً أن هذا هو نهج هذه الدولة المباركة التي حكّمت كتاب الله وحكمت به ونشرته وشجعت على حفظه وتجويده.

وحضر الحفل معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي و عدد من القيادات الأمنية بالقطاعات العسكرية.