ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعيار 24 يسجل 157.62 ريال

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 24 مبلغ 157.62 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.48 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.92 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.22 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 91.94 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 12 فسجلت 78.81 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,902 ريال، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,103 ريالات.

جدير بالذكر أن هذا هو التحديث الأخير لأسعار الذهب اليوم الأربعاء في الساعة 12:25 صباحًا بتوقيت المملكة.