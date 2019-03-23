ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع مبيدات في الصين لـ 62 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع مبيدات في الصين لـ 62 قتيلاً

2019/03/23
الساعة 11:33 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الموطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في مصنع مبيدات بشرق الصين إلى 62 قتيلاً.
و ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 28 شخصًا مايزالون في عداد المفقودين و 34 آخرين في حالة حرجة، و 60 شخصًا في حالة خطيرة.
و قال مسؤولون في مدينة يانتشنج إن 640 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار و يتلقون العلاج في المستشفيات.
و وقع الانفجار يوم الخميس الماضي في مصنع “تيانجياي كميكال كامباني” للمبيدات الحشرية في يانتشنج، ويعمل به 195 شخصًا.
وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج و رئيس الوزراء لي كه تشيانج بفتح تحقيق في الانفجار وباتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتجنب الحوادث التي تقع في المنشآت الصناعية.



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