ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع مبيدات في الصين لـ 62 قتيلاً

الموطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في مصنع مبيدات بشرق الصين إلى 62 قتيلاً.

و ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 28 شخصًا مايزالون في عداد المفقودين و 34 آخرين في حالة حرجة، و 60 شخصًا في حالة خطيرة.

و قال مسؤولون في مدينة يانتشنج إن 640 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار و يتلقون العلاج في المستشفيات.

و وقع الانفجار يوم الخميس الماضي في مصنع “تيانجياي كميكال كامباني” للمبيدات الحشرية في يانتشنج، ويعمل به 195 شخصًا.

وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج و رئيس الوزراء لي كه تشيانج بفتح تحقيق في الانفجار وباتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتجنب الحوادث التي تقع في المنشآت الصناعية.