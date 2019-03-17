ارتفاع عدد الضحايا العرب في هجوم نيوزلندا الإرهابي إلى 18

المواطن - متابعة

ارتفع عدد الضحايا العرب في مجزرة نيوزلندا التي ارتكبها إرهابي أسترالي هاجم بالرصاص مصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، إلى 18 قتيلا من 6 بلدان عربية يوم الجمعة.

وأعلنت المملكة عن وفاة أحد مواطنيها في الحادث فيما كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن أعداد الضحايا الفلسطينيين قد وصل إلى 6 قتلى، و6 جرحى.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن ارتفاع عدد الضحايا الأردنيين في الهجوم إلى 4 بعد وفاة أحد المصابين، بينما لا يزال هناك 5 مصابين يتلقون العلاج في المستشفيات النيوزلندية.

وكان الحادث الإرهابي قد نتج عنه وفاة 49 شخصًا وإصابة 48 في الهجوم على المسجدين.